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На трассе Алматы-Капчагай произошло массовое ДТП

22 июля 2017, 08:03

В результате ДТП пострадали 4 пассажира из Lexus, их госпитализировали.

В Алматинской области на Капчагайской трассе столкнулись 4 автомобиля, передает Zakon.kz.

Водитель Lexus ехал по трассе в сторону Алматы, и в какой-то момент, по неизвестной причине, въехал в двигавшийся попутно прицеп.

От удара бампер иномарки оказался на прицепе КамАЗа, а сам Lexus отлетел влево и угодил в бетонный блок. Бетонный блок вынесло на полосу встречного движения. Проезжавшие мимо на Geely очевидцы, вышли помочь пострадавшим в ДТП.

В это время по трассе также двигались Volkswagen и за ним Toyota. В самый последний момент водитель первой машины заметил впереди стоящий бетонный блок, резко затормозил и попытался объехать его. Водитель Toyota, который двигался сразу за Volkswagen, не ожидал такого маневра и въехал в немецкую иномарку.

От удара Toyota отбросило к Geely. Обе машины скатились на обочину.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира из Lexus, их госпитализировали.



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