Казахстанские туристы просят забрать их из Турции
22 июля 2017, 08:49
По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.
Казахстанские туристы, отдыхающие в Турции, просят о помощи, передает Zakon.kz.
О положении в Бодруме написала на странице в Facebook Зарина Абденова (орфография и пунктуация автора сохранены) .
"Землетрясения продолжаются. По 4-5 балла каждые 30 минут. У людей паника. Вылетов нет. Завтра мы, все казахстанцы отеля, идём к тур оператору. Все отдыхающие стелят постель на лежаках. В некоторых отелях рекомендуют быть за пределами зданий. Может Казахстан отправит самолёт за своими гражданами? Мы в панике. Это ненормально, что так сильно трясёт второй день. Вчера днём были небольшие толчки, просто никто не обратил внимание. А оказывается зря", - пишет Абденова.
По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.
"Спим в зоне бассейна в 30 метрах от пляжа. На ресепшене у входа спят только мамы с маленькими детьми и те, кто успел себе занять место. Мы прошли по набережной, и практически во всех отелях люди спят аналогично. После того, как 3 часа назад снова были сильные толчки, люди побежали занимать лежаки, чтобы разложить ночлег. Теперь у нас не осталось сомнений, что турки не зря паниковали", - сетует Зарина Абденова.
Напомним, в пятницу ночью в Турции были зарегистрированы толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.
По меньшей мере, 358 человек обратились за помощью в больницы.
Фото: соцсети
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