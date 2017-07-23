В Иерусалиме израильские военные напали на корреспондента RT
23 июля 2017, 02:02
Один из проходящих мимо израильских военных резко толкает репортера в спину.
Корреспондент RT Далия Ан-Ниммари подверглась нападению израильских солдат в Иерусалиме, передает РИА Новости.
На опубликованных RT кадрах видно, как один из проходящих мимо израильских военных резко толкает репортера в спину.
Инцидент произошел возле Львиных ворот во время съемки репортажа о разгоне израильскими военными палестинцев, которые собрались на молитву. Столкновения разгорелись из-за запрета израильских властей на посещение главной городской мечети мужчинам моложе 50 лет.
Фото: кадр из видео.
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