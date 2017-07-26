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Три человека погибли в результате ДТП в Алматы

26 июля 2017, 02:40

Пассажирки Toyota Ipsum вылетели из салона.

25 июля около полуночи на пересечении Рыскулова-Шарипова произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Mercedes C-Class следовал по проспекту в западном направлении. Водитель Toyota Ipsum ехал по улице Шарипова на юг. Как рассказал водитель Toyota, он собирался совершить левый поворот на проспект, на светофоре у него было еще 7-8 секунд. Выехав на перекресток, в него на огромной скорости врезался Mercedes. Судя по тормозному следу водитель немецкой иномарки пытался избежать столкновения, но не смог. От удара японскую иномарку закрутило и отбросило на разделитель. Из салона авто вылетели две пассажирки, которые скончались на месте происшествия. Одна из них ударилась головой о столб светофора. Также погиб предполагаемый виновник ДТП - водитель Mercedes.

Прибывшая бригада медиков госпитализировала водителя Toyota Ipsum.

Толпа зевак усложняла работу полицейским, выкладывая им противоречивые версии, которые не соответствовали характерам повреждений автомобилей. Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину и все обстоятельства произошедшего.





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