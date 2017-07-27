Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на общественном транспорте

Также аким столицы строго поручил усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.

В столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщает сообщает Zakon.kz





Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.

Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом, – сказал градоначальник.

По итогам заседания аким строго поручил начальнику столичного ДВД усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.





Заместитель акима города Малика Бектурова рассказала о ходе реализации проектов государственно-частного партнерства и проекта «Смарт-сити».





В преддверии наступления нового учебного года о подготовке объектов образования сообщил руководитель Департамента охраны общественного здоровья Нуркан Садвакасов.





На повестке дня также были рассмотрены текущие вопросы по следующим темам: проблемы долевого участия в жилищном строительстве, объекты жизнедеятельности города, обеспечение безопасности и оперативная обстановка в городе, освоение бюджетных средств, цены на продукты питания, новые подходы в секторе ЖКХ.





В последнее время поступило много жалоб по ночному шуму. В связи с этим ДВД и МПС города необходимо ужесточить контроль увеселительных заведений столицы, – сказал Асет Исекешев.





Кроме этого, по поручению главы города заместитель акима Косман Айтмуxамбетов совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям столицы организует проверку ЖК «Хайвил» по вопросам противопожарной безопасности.



