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За выходные на водоемах страны утонули 16 человек

27 июля 2017, 13:54

В том числе 4 детей.

Комитетом по ЧС МВД РК и его территориальными подразделениями ведется непрерывная профилактическая работа по разъяснению населению правил безопасности на водоемах. Только за прошедшую неделю спасателями, совместно с местной полицейской службой, волонтерами и другими организациями проведено более 500 патрулирований и рейдов водоемов, привлечено к административной ответственности 82 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВд РК.

Отдыхающим вручено порядка 15 тысяч наглядных агитационных материалов. На водоемах установлено 67 запрещающих и предупреждающих знаков, оборудовано 26 наглядных стендов. Спасателями обучено плаванию 786 детей.

Но, несмотря на повсеместно проводимую работу, продолжаются трагические случаи на воде, в том числе с участием детей. Всего с начала 2017 года на водоемах страны утонул 231 человек, в том числе 91 ребенок.

Основными причинами гибели на воде является купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра, неумение плавать и недооценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения.

Комитет по чрезвычайным ситуациям напоминает элементарные правила безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства неприятных ситуаций.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- приближаться к судам;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- подавать крики ложной тревоги;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.

В период с 21 по 23 июля на водоемах страны утонуло 16 человек, в том числе 4 детей.

Так, в Алматинской области на воде погибли двое детей: в п.Шенгельды Капшагай при купании в искусственном водоеме утонула девочка 2005 года рождения, еще один ребенок, 2016 года, оставшись без присмотра взрослых, утонул в реке Долинка в садоводческом обществе с.Долан Карасайского района.

В Алматы упала в реку Малая Алматинка в Бутаковском ущелье и погибла девочка, 2011 года рождения, оставшаяся без присмотра родителей.

Еще один трагический случай произошел в н.п. Арай Махтааральского района Южно-Казахстанской области. Упал в канал и утонул ребенок 2015 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых.

Случаи гибели взрослых зарегистрированы в Алматинской области в Капшагае на реке Или; в Акмолинской области на реке Аксу и в искусственном котловане; в Кызылординской области на каналах «Каракол» и «Северный»; в Карагандинской области на озере Комиссаровка; в Западно-Казахстанской области на реке Чаган; в Восточно-Казахстанской области на реках Бухтарма, Иртыш и в искусственном водоеме; в Актюбинской области на озере Кызылколь; в Атырауской области на реке Урал.

Кроме того, ведутся поисковые работы на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области, реке Иртыш Павлодарской области и на озере Зайсан в Восточно-Казахстанской области.

фото: udivitelno.com

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