Уральские проститутки разместили в соцсетях компромат на полицейского

Скандал назревает в полиции Западно-Казахстанской области. В соцсетях распространяют фотографии, компрометирующие, предположительно, участкового инспектора из Уральска , передает , передает Zakon.kz





Фотографии с полураздетым (а на некоторых, совсем голым) полицейским выложил в Facebook Duman Zhumadilov.

"О возрастающей роли социальных сетей...Участковый буднично "крышевал" проституток в районе Пентагона города Уральска. Стоял в очереди на получение квартиры, и ждал очередной звезды на погоны. Пока однажды, приняв хорошенько на грудь, не решил устроить местным куртизанкам, так называемый субботник, принудив их к бесплатной любви. При этом забыв, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Гетеры не остались в долгу за нарушение договоренностей и опубликовали пикантные фотографии местного шерифа в "Одноклассниках". Мне одному кажется, что скоро восторжествуют силы добра?! Прислали друзья... P.S. Где он достал такие плавки? Вот в чём вопрос?! Такие, кажется, уже не носят лет 20. Только наверное модели-мужчины нижнего белья Calvin Klein", - написал на своей странице Думан.





При этом судя по дате на фотографии, это было в мае.





В ДВД Западно-Казахстанской области прокомментировали данную информацию.

"Касательно распространяемой в Интернете информации об участковом инспекторе полиции сообщаем, что по данному факту в Управлении собственной безопасности ДВД ЗКО начато служебное расследование, о результатах которого сообщим позже. Также подтверждаем, что Ермек Каюпов действительно работает в ОВД Западно-Казахстанской области в качестве участкового инспектора полиции", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.





По словам пользователя « Уральской недели »,человек, похожий на участкового опорного пункта № 4 города Уральск Ермека Каюпова, заставляет проституток со старого паспортного стола проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно обслуживать. Кроме этого, они утверждают, что полицейский на фото сам пользуется их услугами на безвозмездной основе.





Начальник УВД Уральска Мирлан Айкенов сообщил, что по данному факту ведется служебная проверка.

— Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего, на фото Ермек Каюпов со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского, — говорит Мирлан Айкенов.





Сам полицейский, чьи фото разошлись в социальных сетях, находится в трудовом отпуске. Известно, что район паспортного стола он не курирует.







