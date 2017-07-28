В Алматы Toyota при попытке уйти от аварии врезалась в припаркованную машину

Вечером в пятницу, 28 июля, в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Рыскулова, между Казыбаева и Жансугурова. На обочине стоял припаркованный Mitsubishi Pajero, по стороне в восточном направлении. На восток в крайнем правом ряду ехала Toyota Corolla. Ее стал зажимать какой-то автомобиль, и водитель автоматически, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль в сторону. Так он и врезался в Pajero.

На грохот прибежал владелец внедорожника и был шокирован тем, что стало с его машиной. Mitsubishi от удара развернуло в обратном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель японской иномарки. Прибывшие на место медики госпитализировали его в 4 ГКБ.



