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В Алматы Toyota при попытке уйти от аварии врезалась в припаркованную машину

28 июля 2017, 21:48

Пострадал в результате сам водитель Toyota.

Вечером в пятницу, 28 июля, в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Рыскулова, между Казыбаева и Жансугурова. На обочине стоял припаркованный Mitsubishi Pajero, по стороне в восточном направлении. На восток в крайнем правом ряду ехала Toyota Corolla. Ее стал зажимать какой-то автомобиль, и водитель автоматически, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль в сторону. Так он и врезался в Pajero.

На грохот прибежал владелец внедорожника и был шокирован тем, что стало с его машиной. Mitsubishi от удара развернуло в обратном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель японской иномарки. Прибывшие на место медики госпитализировали его в 4 ГКБ.



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