Казахстанцев удивило странное явление в небе после запуска "Союза"
29 июля 2017, 10:30
Пользователи Сети делились различными догадками.
Летящий по небу странный объект удивил казахстанцев. Так, фотографиями явления делились в соцсетях жители Шымкента, Тараза, Астаны, Кызылординской и Карагандинской областей. Конусообразный объект также заметили жители России, передает Zakon.kz.
Пользователи Сети делились догадками о природе небесного явления - среди озвученных версии присутствовали "военные испытания", "природный феномен" и, конечно же, "НЛО". Тем не менее, большинство комментаторов предположило, что яркий след остался от запуска ракеты.
Причиной красивого ночного неба стал запуск ракеты "Союз МС-05" с космодрома "Байконур". Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта (площадка № 1). В экипаж входят российский космонавт Сергей Рязанский, бортинженеры американец Рэндолф Брезники итальянец Паоло Несполи.
Экипаж проведет 53 научных эксперимента, бортовые фото и видеосъемки, а также выйдет в открытый космос.
Фото: соцсети.
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