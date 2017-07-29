Казахстанцев удивило странное явление в небе после запуска "Союза"

Летящий по небу странный объект удивил казахстанцев. Так, фотографиями явления делились в соцсетях жители Шымкента, Тараза, Астаны, Кызылординской и Карагандинской областей. Конусообразный объект также заметили жители России, передает передает Zakon.kz





Пользователи Сети делились догадками о природе небесного явления - среди озвученных версии присутствовали "военные испытания", "природный феномен" и, конечно же, "НЛО". Тем не менее, большинство комментаторов предположило, что яркий след остался от запуска ракеты.







