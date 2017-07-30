В страшном ДТП в Костанайской области погиб мужчина
Еще один человек получил травмы.
В Костанайской области в результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получил травмы лица, передает Alau.kz.
Как сообщается, родные братья из Тарановского района поехали в Рудный за стройматериалами. Собирались дома делать ремонт. На обратном пути, по словам очевидцев, водитель автомобиля «Москвич» уснул за рулем. В результате чего произошло лобовое столкновение с фурой.
45-летний пострадавший находится в сознании, получил травмы лица. Его 49-летний брат скончался на месте. Дома его ждала дочь.
На место происшествия прибыли карета скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.
Фото alau.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.