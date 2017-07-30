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В страшном ДТП в Костанайской области погиб мужчина

30 июля 2017, 18:19

Еще один человек получил травмы.

В Костанайской области в результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получил травмы лица, передает Alau.kz.

Как сообщается, родные братья из Тарановского района поехали в Рудный за стройматериалами. Собирались дома делать ремонт. На обратном пути, по словам очевидцев, водитель автомобиля «Москвич» уснул за рулем. В результате чего произошло лобовое столкновение с фурой.

45-летний пострадавший находится в сознании, получил травмы лица. Его 49-летний брат скончался на месте. Дома его ждала дочь.

На место происшествия прибыли карета скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.


Фото alau.kz


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