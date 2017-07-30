По делу о двойном убийстве в Темиртау ищут автослесарей

Жертвы были расстреляны. Характер ран и тип оружия полиция не разглашает.

Известны новые подробности, связанные с резонансным двойным убийством двоих мужчин в гараже в Темиртау, передает МИА «Казинформ».

Корреспонденту удалось взять комментарий друзей двоих разыскиваемых жителей Темиртау, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления.

«Причастны ли Павел Левкутин и Никита Степин к двойному убийству, утверждать никто не может. Их объявили в розыск, прежде всего потому, что они неожиданно пропали. Этот гараж в гаражном обществе «Автомобилист», где были найдены тела, принадлежит одному из убитых по имени Имамали. Он местный. Ему 52 года. Второй убитый 30-летний Руслан - знакомый хозяина гаража. Имамали сдавал в аренду помещение Павлу, он чинил там автомобили. Ему помогал Никита. Парни хорошо разбираются в ремонте автомобилей. Они учились в одной школе и после окончания обучения поддерживали приятельские отношения», - рассказали друзья.

Весть о подозрении Павла Левкутина и Никиты Степина в двойном убийстве стала для друзей и родственников потрясением.

«Никаких конфликтов между хозяином гаража и Павлом ранее не было. Он исправно платил за аренду, и хозяина бокса все устраивало. Надеемся, все закончится для них благополучно», - рассказали молодые люди.

Тела мужчин 1965 года рождения и 1987 года рождения были обнаружены младшей сестрой автослесаря Павла Левкутина. Она пришла в бокс, чтобы покормить собаку, которую автомастера приютили. Девушка прикармливала животное каждый день. Увидев внутри гаража трупы, она вызвала полицию.

Жертвы были расстреляны. Характер ран и тип оружия полиция не разглашает.

Павел Левкутин живет в гражданском браке, его ребенку исполнился один год. Родственники автомастеров отказались от комментариев, сообщив, что дали следователю подписку о неразглашении сведений, которые им известны по делу, и в случае нарушения подписки могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Предполагается, что двое подозреваемых могли покинуть Темиртау, поэтому розыск объявлен по всей Карагандинской области. Ориентировки на них переданы всему личному составу органов внутренних дел региона.

«Уголовное дело расследуется по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса «Убийство двух лиц», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области. - Ведутся оперативно-розыскные мероприятия».

Напомним, в розыск объявлены Левкутин Павел Валентинович 1986 года рождения и Степин Никита Юрьевич 1986 года рождения. Если кому-то известна какая-либо информация об их местонахождении, следует сообщить по телефонам 102, либо 8 (7213) 95 10 01, 95 10 02.

Приметы Левкутина: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые короткие, прямые. Глаза голубые, лицо овальное, губы средние, уши прилегающие. На правой кисти имеется татуировка в виде узора, на правой ноге в области колена имеется татуировка в виде патрона.

Приметы Степина: волосы темные, прямые, европейский разрез глаз, лицо овальное, губы средние, уши слегка оттопырены.

Фото inform.kz