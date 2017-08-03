ДВД Алматы: В обнаруженном недавно секс-притоне работали студентки вузов
3 августа 2017, 14:05
Частыми посетителями заведения были граждане Южной Кореи.
В Алматы в притоне по оказанию интимных услуг работали студентки высших учебных заведений, сообщила официальный представитель департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек, передает Sputnik.
По ее словам, сотрудники УБОП ДВД города Алматы получили оперативную информацию о том, что супруги Ц. в одном из домов организовали притон для занятия проституцией под видом караоке-клуба. Заведение было обнаружено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту сводничества в одном из домов по улице Нурмакова с привлечением спецназа.
"В том самом притоне якобы предоставляют клиентам девушек для оказания ими интимных услуг за денежное вознаграждение. Эти граждане были изобличены, их преступная деятельность предварительно была зафиксирована оперативными и специальными мероприятиями", — сказала она.
Таким образом, 42-летняя женщина выполняла функции управляющего, а ее 43-летний супруг выступал в качестве вдохновителя семейного бизнеса.
Сейчас расследуется уголовное дело по статье 309 части 2 (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) УК РК. В отношении администрации караоке-бара четы Ц., а также гражданина Ш., 1965 года рождения, сейчас расследуется данное уголовное дело.
"Задержаны вышеуказанные лица и еще 47 девушек легкого поведения, среди них имеются студентки высших учебных заведений", — уточнила Салтанат Азирбек.
Стоит отметить, что частыми посетителями данного заведения были граждане Южной Кореи. В настоящее время все задержанные доставлены в ДВД Алматы, проводятся следственные действия.
Фото: ДВД Алматы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871406-3934a061d04e5b4e0abbf096b38d51a4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...