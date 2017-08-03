ДВД Алматы: В обнаруженном недавно секс-притоне работали студентки вузов

В Алматы в притоне по оказанию интимных услуг работали студентки высших учебных заведений, сообщила официальный представитель департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек , передает , передает Sputnik





По ее словам, сотрудники УБОП ДВД города Алматы получили оперативную информацию о том, что супруги Ц. в одном из домов организовали притон для занятия проституцией под видом караоке-клуба. Заведение было обнаружено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту сводничества в одном из домов по улице Нурмакова с привлечением спецназа.





"В том самом притоне якобы предоставляют клиентам девушек для оказания ими интимных услуг за денежное вознаграждение. Эти граждане были изобличены, их преступная деятельность предварительно была зафиксирована оперативными и специальными мероприятиями", — сказала она.





Таким образом, 42-летняя женщина выполняла функции управляющего, а ее 43-летний супруг выступал в качестве вдохновителя семейного бизнеса.





Сейчас расследуется уголовное дело по статье 309 части 2 (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) УК РК. В отношении администрации караоке-бара четы Ц., а также гражданина Ш., 1965 года рождения, сейчас расследуется данное уголовное дело.





"Задержаны вышеуказанные лица и еще 47 девушек легкого поведения, среди них имеются студентки высших учебных заведений", — уточнила Салтанат Азирбек.





Стоит отметить, что частыми посетителями данного заведения были граждане Южной Кореи. В настоящее время все задержанные доставлены в ДВД Алматы, проводятся следственные действия.



