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В Алматы вставшая поперек дороги машина спровоцировала массовую аварию

3 августа 2017, 16:22

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

На улице Бекмаханова в Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе пересечения с ул.Бартольда. Как сообщили очевидцы, автомобиль Skoda Rapid с военными номерами двигался в западном направлении по ул.Бекмаханова. На разрыве водитель по неизвестной причине поставил машину поперек дороги - возможно, хотел развернуться. В это время во встречном направлении двигался военный "Урал" с прицепом, который зацепил Skoda. После чего грузовик откинуло на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с Subaru. Последний откинуло назад, и по цепочке произошло столкновение с автомобилями Toyota, Daewoo и микроавтобусом.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Водитель Skoda Rapid сразу же покинул место происшествия.






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