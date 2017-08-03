В Алматы вставшая поперек дороги машина спровоцировала массовую аварию
3 августа 2017, 16:22
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
На улице Бекмаханова в Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла в районе пересечения с ул.Бартольда. Как сообщили очевидцы, автомобиль Skoda Rapid с военными номерами двигался в западном направлении по ул.Бекмаханова. На разрыве водитель по неизвестной причине поставил машину поперек дороги - возможно, хотел развернуться. В это время во встречном направлении двигался военный "Урал" с прицепом, который зацепил Skoda. После чего грузовик откинуло на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с Subaru. Последний откинуло назад, и по цепочке произошло столкновение с автомобилями Toyota, Daewoo и микроавтобусом.
В результате ДТП обошлось без пострадавших. Водитель Skoda Rapid сразу же покинул место происшествия.
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