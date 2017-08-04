Участники свадебного кортежа, сопровождаемого вертолетом, привлечены к ответственности
4 августа 2017, 12:51
Также полиция устанавливает правомерность полета вертолета над трассой республиканского значения.
Полицейские ЮКО привлекли участников свадебного кортежа с вертолётом к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу на ДВД ЮКО.
Напомним, что на днях в социальных сетях и на лентах информационных агентств появился видеоматериал, на котором зафиксирован свадебный кортеж из нескольких автомашин в сопровождении вертолета, замеченный на трассе Шымкент-Ташкент.
"В ходе изучения данного видеоматериала сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО установили, что участники свадебного кортежа нарушили правила дорожного движения. Полицейские привлекли к административной ответственности трех водителей автомашин марки Bentley и Toyota Land Cruiser по ст.614 КоАП РК - «создание препятствий для движения транспортных средств», кроме того командованию дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО дано указание по привлечению к ответственности остальных участников свадебного кортежа", - сообщили в полиции.
Также было отмечено, что для установления правомерности полета вертолета над автодорогой республиканского значения и правил выдерживания безопасной высоты полета МПС ДВД ЮКО направлена информация в компетентные органы.
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