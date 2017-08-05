В Алматы из-за наглого водителя пострадала женщина

В Алматы на проспекте Райымбека, около ГКБ №7 произошло ДТП, передает Zakon.kz





Водитель Zaz двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. Слева от Zaz ехала Mazda, водитель которой, увидев женщину, которая ловила такси, резко свернул вправо и подрезал Zaz.





Водитель последней затормозил, но это не спасло от столкновения. От сильного удара Mazda перелетела через бордюр и арык и протаранила забор, при этом прижав к забору женщину.





Прибывшие медики госпитализировали женщину с переломом ноги.



