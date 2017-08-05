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В Алматы из-за наглого водителя пострадала женщина

5 августа 2017, 14:37

Прибывшие медики госпитализировали женщину с переломом ноги.

В Алматы на проспекте Райымбека, около ГКБ №7 произошло ДТП, передает Zakon.kz.

Водитель Zaz двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. Слева от Zaz ехала Mazda, водитель которой, увидев женщину, которая ловила такси, резко свернул вправо и подрезал Zaz.

Водитель последней затормозил, но это не спасло от столкновения. От сильного удара Mazda перелетела через бордюр и арык и протаранила забор, при этом прижав к забору женщину.

Прибывшие медики госпитализировали женщину с переломом ноги.



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