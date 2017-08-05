В Алматы из-за наглого водителя пострадала женщина
5 августа 2017, 14:37
Прибывшие медики госпитализировали женщину с переломом ноги.
В Алматы на проспекте Райымбека, около ГКБ №7 произошло ДТП, передает Zakon.kz.
Водитель Zaz двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. Слева от Zaz ехала Mazda, водитель которой, увидев женщину, которая ловила такси, резко свернул вправо и подрезал Zaz.
Водитель последней затормозил, но это не спасло от столкновения. От сильного удара Mazda перелетела через бордюр и арык и протаранила забор, при этом прижав к забору женщину.
Прибывшие медики госпитализировали женщину с переломом ноги.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871729-139e7edfba04ac45f062760351ac4051
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...