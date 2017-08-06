В Алматы водитель сбил предположительно пьяного пешехода

В Алматы водитель Nissan Primera сбил пешехода, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Автомобиль следовал по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Как рассказал водитель Nissan пешеход стал перебегать дорогу напротив мечети, расположенной за улицей Шемякина. По его словам, выбежавший на дорогу пешеход оказался перед ним неожиданно. Водитель пытался избежать наезда, резко вывернув вправо. Однако он сбил пешехода и вылетел на тротуар. Пострадавший не дошел до надземного пешеходного перехода, расположенного в нескольких десятках метров.





Водитель утверждает, что пешеход был пьян. Пострадавшему около 35-40 лет.



