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В Санкт-Петербурге террористы пытались столкнуть поезда «Сапсаны» с помощью "башмака"

7 августа 2017, 16:25

План не сработал из-за инженерной безграмотности. В результате «Сапсан» снес конструкцию и теракт не состоялся.

Семеро предполагаемых террористов из Центральной Азии, которых задержали в конце июля, хотели совершить теракт на железнодорожных путях в районе станции «Фарфоровская» в Санкт-Петербурге. Как сообщили 47news в правоохранительных органах, целью были поезда «Сапсан», передает Lenta.ru.

По информации издания, за несколько недель до задержания преступники установили на пути скоростного поезда Москва — Петербург конструкцию, похожую на башмак (или сапог), который подкладывается под колесную пару для фиксации состава. Террористы надеялись, что поезд подлетит и врежется во встречный «Сапсан».

«Учитывая, что скорость поездов не менее 150 километров в час, совокупная скорость на противоходе для тысячи пассажиров двух "Сапсанов" составила бы летальные 300 километров в час», — пишет 47news.

Однако теракта не произошло: поезд только получил повреждения из-за постороннего предмета на рельсах. План не сработал из-за инженерной безграмотности. В результате «Сапсан» снес конструкцию.

После провала появилась идея о таране некоего объекта железнодорожной инфраструктуры на КамАЗе. После получения сведений о подобных намерениях преступников задержали.

Предположительно, группа также собиралась устроить теракты перед Кубком конфедераций по футболу (проходил 17 июня — 2 июля) и Днем Военно-морского флота (30 июля).

28 июля ФСБ России сообщила о задержании семерых подозреваемых в подготовке террористических актов в Петербурге. По данным спецслужбы, атаки готовились на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Детали не раскрывались.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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