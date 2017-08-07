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В Китае 200 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений, трое погибли

7 августа 2017, 17:38

Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции.

Продолжительные ливневые дожди и вызванные ими наводнения в северо-восточной китайской провинции Ляонин стали причиной гибели трех человек, около 188 тысяч местных жителей были эвакуированы, пишет в понедельник агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции.

Согласно данным властей, в результате разгула стихии повреждены были более тысячи домов, урон нанесен порядка 66,4 гектарам сельхозугодий.

В некоторых населенных пунктах нарушена подача электроэнергии, размыты дороги, повреждены линии связи.

Анна Раткогло
Фото © AFP 2017 / Stringer


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