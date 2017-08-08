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Во Франции от удара молнии пострадали восемь подростков

8 августа 2017, 14:29

У одного из подростков произошла остановка дыхания и сердечной деятельности.

Восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии, сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом.

В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.

Фото © AFP 2017 / Loic Venance

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