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В Кении полиция открыла огонь по протестующим после выборов президента

9 августа 2017, 17:34

Действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования.

Полиция Кении на юго-западе страны открыла огонь по протестующим, недовольным результатами прошедших в стране выборов президента, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.

Полиция сообщила, что столкновения между правоохранителями и протестующими произошло в округе Кисии.

Ранее сообщалось, что действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования. По данным избирательной комиссии, главный соперник Кениаты — бывший премьер-министр страны Раила Одинга — набирает 44% голосов.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Экс-премьер министр Кении Раила Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии страны подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы.

Фото © AFP 2017 / Simon Maina

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