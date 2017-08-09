В Кении полиция открыла огонь по протестующим после выборов президента
9 августа 2017, 17:34
Действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования.
Полиция Кении на юго-западе страны открыла огонь по протестующим, недовольным результатами прошедших в стране выборов президента, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.
Полиция сообщила, что столкновения между правоохранителями и протестующими произошло в округе Кисии.
Ранее сообщалось, что действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования. По данным избирательной комиссии, главный соперник Кениаты — бывший премьер-министр страны Раила Одинга — набирает 44% голосов.
Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Экс-премьер министр Кении Раила Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии страны подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы.
Фото © AFP 2017 / Simon Maina
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872307-31daf39b545d4a23e2eb899fa5b54095
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...