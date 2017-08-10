Под Алматы разбился самолет Академии гражданской авиации
10 августа 2017, 11:39
Погибли пилот и курсант.
Под Алматы разбился самолёт академии гражданской авиации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.
Погибли курсант и инструктор.
"Модель самолёта TECNAM - P2002, самолёт сразу после взлета потерял высоту, имена и более подробные обстоятельства уточняю", - написал Кривошеев.
В ДВД на транспорте подтвердили информацию. Подробности происшествия уточняются.
"По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно "Технам 2002" упал на удалении 2 км. от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы. В настоящее время начато расследование Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК.
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Фото: balapanair.kz.
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