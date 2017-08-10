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Под Алматы разбился самолет Академии гражданской авиации

10 августа 2017, 11:39

Погибли пилот и курсант.

Под Алматы разбился самолёт академии гражданской авиации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.

Погибли курсант и инструктор.

"Модель самолёта TECNAM - P2002, самолёт сразу после взлета потерял высоту, имена и более подробные обстоятельства уточняю", - написал Кривошеев.

В ДВД на транспорте подтвердили информацию. Подробности происшествия уточняются.

"По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно "Технам 2002" упал на удалении 2 км. от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы. В настоящее время начато расследование Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК.

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Фото: balapanair.kz.

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