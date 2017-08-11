В Алматы полицейский направил неисправную машину в бетонное ограждение

В Алматы полицейская машина врезалась в бетонное ограждение





Инцидент произошел по дороге на Медео.





Как сообщили в пресс-службе ДВД города, экипаж двигался в северном направлении по ул.Горная. В какой-то момент водитель почувствовал неполадку в машине. В это время в обоих направлениях движения был поток машин. И, чтобы предотвратить более серьезные последствия, полицейский вывернул руль вправо и врезался в бетонное ограждение.





В результате происшествия никто не пострадал.