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В Алматы полицейский направил неисправную машину в бетонное ограждение

11 августа 2017, 12:39

В результате происшествия никто не пострадал.

В Алматы полицейская машина врезалась в бетонное ограждение, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел по дороге на Медео.

Как сообщили в пресс-службе ДВД города, экипаж двигался в северном направлении по ул.Горная. В какой-то момент водитель почувствовал неполадку в машине. В это время в обоих направлениях движения был поток машин. И, чтобы предотвратить более серьезные последствия, полицейский вывернул руль вправо и врезался в бетонное ограждение.

В результате происшествия никто не пострадал.

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