Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Драка полицейских и задерживаемых попала на видео в Павлодаре

12 августа 2017, 06:42

На кадрах полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление, вследствие чего происходит драка служителей правопорядка и задерживаемых.

11 августа в Интернете появилось видео, которое авторы назвали "Полицейский беспредел в Павлодаре". На нем запечатлены кадры задержания четырех мужчин четырьмя полицейскими. Действия, судя по видео, на самом деле происходят в Павлодаре. Как удалось выяснить, задержание сняла камера наблюдения, установленная на магазине "Арай", расположенном по улице Исиналиева, передает pavon.kz.

На кадрах полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление, вследствие чего происходит драка служителей правопорядка и задерживаемых.

То, что на видео действительно Павлодар, нам подтвердили и в региональном ДВД.

- 3 августа в о5.12 по номеру 102 поступило сообщение о том, что в районе Исиналиева, 58 дерутся мужчины. На место выехал батальон. Мужчин пытались усадить в машину, но они оказали сопротивление, в ответ полицейские применили силу, - констатировали в полиции.

После появления в сети видео изучили в ДВД, и сотрудники управления собственной безопасности усмотрели в действиях полицейских превышение полномочий. По этому факту открыли досудебное производство по ч.4 ст. 362. Один полицейский сейчас находится в ИВС. Известно, что пострадавшие не предъявляли досудебных претензий.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...