Драка полицейских и задерживаемых попала на видео в Павлодаре
12 августа 2017, 06:42
На кадрах полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление, вследствие чего происходит драка служителей правопорядка и задерживаемых.
11 августа в Интернете появилось видео, которое авторы назвали "Полицейский беспредел в Павлодаре". На нем запечатлены кадры задержания четырех мужчин четырьмя полицейскими. Действия, судя по видео, на самом деле происходят в Павлодаре. Как удалось выяснить, задержание сняла камера наблюдения, установленная на магазине "Арай", расположенном по улице Исиналиева, передает pavon.kz.
На кадрах полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление, вследствие чего происходит драка служителей правопорядка и задерживаемых.
То, что на видео действительно Павлодар, нам подтвердили и в региональном ДВД.
- 3 августа в о5.12 по номеру 102 поступило сообщение о том, что в районе Исиналиева, 58 дерутся мужчины. На место выехал батальон. Мужчин пытались усадить в машину, но они оказали сопротивление, в ответ полицейские применили силу, - констатировали в полиции.
После появления в сети видео изучили в ДВД, и сотрудники управления собственной безопасности усмотрели в действиях полицейских превышение полномочий. По этому факту открыли досудебное производство по ч.4 ст. 362. Один полицейский сейчас находится в ИВС. Известно, что пострадавшие не предъявляли досудебных претензий.
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