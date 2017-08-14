Американка выжила после падения в автомобиле с 7 этажа

Женщине-водителю из Техаса удалось отделаться легкими травмами после того, как ее автомобиль рухнул на дорогу с многоуровневой парковки. По предварительным данным, американка перепутала педали газа и тормоза.

13 июля в городе Остин, столице штата Техас, произошел инцидент, который мог плохо закончиться сразу для двух автовладельцев. Автомобиль BMW упал с 7 этажа многоуровневого паркинга в проулок, где в этот момент находился внедорожник Chevrolet Tahoe, сообщает сообщает Вести.ru





Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Несмотря на тот факт, что BMW рухнул вниз строго перпендикулярно, приложившись передней частью об асфальт и задев Chevrolet, обоим участникам этого странного ДТП удалось выжить.





За рулем автомобиля BMW находилась женщина, которой, по всей видимости, перепутала педали газа и тормоза во время парковки, передает Daily Mail. Сообщается, что защитные стальные тросы не стали большой помехой для машины. В итоге автомобиль упал вниз строго передней частью, после чего перевернулся. Находившемуся внизу водителю Chevrolet Tahoe крупно повезло, потому что пикирующий через 7 пролетов BMW лишь немного задел заднюю часть кузова внедорожника.





В итоге мужчина вообще не получил никаких повреждений, а вот неосторожной, но удачливой водительнице все-таки потребовалась помощь медиков. Впрочем, ее жизни ничего не угрожает.







