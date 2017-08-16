В Генпрокуратуре объяснили, почему Диаса Кадырбаева не могут вернуть на родину

Генеральная прокуратура Казахстана не может договориться с американскими коллегами об экстрадиции Диаса Кадырбаева. Разрешить молодому человеку отбывать остаток срока на родине иностранным специалистам не позволяет серьезность совершенного им преступления

Сейчас Кадырбаев находится в федеральной тюрьме Биг-Спринг в штате Техас. Там ему предстоит провести еще 2 года.





"С 2015 года Генеральная прокуратура неоднократно обращалась в Министерство юстиции США о его переводе на родину. Однако нам было отказано в связи с тяжестью совершенного преступления. Он осужден на 6 лет. Срок отбытия наказания заканчивается у него в 2019 году. Следует отметить, что данный вопрос находится в исключительной компетенции американской стороны", - сказал начальник Управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК Галымжан Койгельдиев.





Напомним, в 2013 после взрывов на Бостонском марафоне американские спецслужбы начали охоту за организаторами теракта. Ими оказались братья Царнаевы, младший из которых Джохар во время учебы подружился с казахстанскими студентами Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым. После теракта молодые люди, сами того не зная, вынесли из его комнаты в общежитии рюкзак с ценными уликами. За воспрепятствование американскому правосудию Кадырбаев получил 6 лет, а Тажаяков 3 года. Последний, к слову, прошлым летом вышел на свободу и вернулся на родину. О переводе в Казахстан Диас Кадырбаев попросил лично, однако между США и Казахстаном пока нет договора об экстрадиции. Всего в заграничных тюрьмах сейчас находится 3000 казахстанцев, четверо из которых отбывают наказание в Соединенных Штатах.