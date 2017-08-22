В Павлодаре перевернулась фура, перевозившая улья с пчелами

От укусов пострадали несколько водителей.

В Павлодаре на автодороге по направлению на Алюминиевый завод перевернулся прицеп КамАЗа, перевозившего улья с пчелами, передает передает pavlodarnews.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, на место происшествия выехали сотрудники полиции.





- Сегодня утром у КамАЗа, совершавшего поворот, отсоединился, а затем перевернулся прицеп. При этом он задел автомашину марки «Мерседес», - сказали в пресс-службе ДВД. - В результате покусанными пчелами оказались несколько водителей. Более подробная и точная информация будет дана после завершения работы спецгруппы.





Видео было опубликовано в нескольких павлодарских группах сетей Instagram и за один час набрала около 15 тысяч просмотров.





Абзал Кабдраш.







