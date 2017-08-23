В Алматинской области задержали похитителей 75 велосипедов на сумму более 1 млн тенге

15 мая к полицейским Талгарского района обратился местный предприниматель, занимающей продажей велосипедов, иностранного производства, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





В своем заявлении потерпевший мужчина указал, что неизвестными лицами обворован один из его складов, из которого похищено партия из 75 велосипедов. Материальный ущерб, причиненный предпринимателю, был оценен в более 1 млн тенге.





«По подозрению в краже велосипедов задержаны трое жителей соседнего Енбекшиказахского района, 1994-1998 г.р., водворенные сейчас под стражу в изолятор временного содержания. В ходе расследования на нескольких алматинских рынках удалось отыскать 20 велосипедов из похищенной партии, возвращенные сейчас законному владельцу» - отметили в областной полиции.





Также полицейские дополнили, что один из задержанных оказался близким родственником потерпевшего.





Сейчас расследование по факту, предусмотренное ст. 188 ч.3 УК РК, продолжается в производстве следователей Талгарского РУВД.



