В России группа детей пытала в подвале пятилетнюю девочку
24 августа 2017, 10:59
Следствие устанавливает участников избиения, а также обстоятельства произошедшего.
Следователи СКР проверяют информацию об инциденте в Киреевском районе Тульской области, где в подвале одного из домов четверо детей связали пятилетнюю девочку, били ее, кусали и бросали в нее камни, сообщает Vesti.ru.
В ходе доследственной проверки установлено, что в начале августа 2017 года четверо местных детей от 7 до 12 лет силой затащили пятилетнюю девочку в разрушенный подвал, где крепко связав ей руки и ноги, стали бить, кусать, бросать в нее камни.
На протяжении длительного времени ребенку причинялись физические и психические страдания. Следствие устанавливает участников избиения, а также обстоятельства произошедшего.
Фото: соцсети
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