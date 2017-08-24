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В России группа детей пытала в подвале пятилетнюю девочку

24 августа 2017, 10:59

Следствие устанавливает участников избиения, а также обстоятельства произошедшего.

Следователи СКР проверяют информацию об инциденте в Киреевском районе Тульской области, где в подвале одного из домов четверо детей связали пятилетнюю девочку, били ее, кусали и бросали в нее камни, сообщает Vesti.ru.

В ходе доследственной проверки установлено, что в начале августа 2017 года четверо местных детей от 7 до 12 лет силой затащили пятилетнюю девочку в разрушенный подвал, где крепко связав ей руки и ноги, стали бить, кусать, бросать в нее камни.

На протяжении длительного времени ребенку причинялись физические и психические страдания. Следствие устанавливает участников избиения, а также обстоятельства произошедшего.

Фото: соцсети

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