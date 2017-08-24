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Очередная разборка в Кульсарах закончилась убийством

24 августа 2017, 20:19

В ход пошло ружье.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Жылыойском районе в отношении четырех лиц, сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт, и чтобы разобраться до конца решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон.

Осужденный пришел на встречу с ружьем, а также с группой друзей. Потерпевший пришел только со своим другом.

Увидев двоих, осужденный, начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался. Друг сумел спрятаться за машиной, но он получил легкие телесные повреждения.

После того как совершил выстрелы, он с друзьями покинули место совершения преступления.

Вина всех обвиняемых подтвердилась исследованными доказательствами, показаниями свидетелей.

Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного п.9,ч.2,ст.99 УК (убийство из хулиганских побуждений), ч.3,ст.24, п.9, ч.2, ст.99 УК (покушение на убийство), а также ч.3, ст.287 УК (незаконное хранение, перевозка оружия) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима), а остальные признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ст.434 УК (недонесение преступления) и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: rtr-vesti.ru













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