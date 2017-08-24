Очередная разборка в Кульсарах закончилась убийством
24 августа 2017, 20:19
В ход пошло ружье.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Жылыойском районе в отношении четырех лиц, сообщает пресс-служба суда.
В ходе судебного разбирательства установлено, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт, и чтобы разобраться до конца решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон.
Осужденный пришел на встречу с ружьем, а также с группой друзей. Потерпевший пришел только со своим другом.
Увидев двоих, осужденный, начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался. Друг сумел спрятаться за машиной, но он получил легкие телесные повреждения.
После того как совершил выстрелы, он с друзьями покинули место совершения преступления.
Вина всех обвиняемых подтвердилась исследованными доказательствами, показаниями свидетелей.
Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного п.9,ч.2,ст.99 УК (убийство из хулиганских побуждений), ч.3,ст.24, п.9, ч.2, ст.99 УК (покушение на убийство), а также ч.3, ст.287 УК (незаконное хранение, перевозка оружия) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима), а остальные признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ст.434 УК (недонесение преступления) и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: rtr-vesti.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874747-24a836fa86099f76f6ae1a3accbf5fca
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...