Очередная разборка в Кульсарах закончилась убийством

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Жылыойском районе в отношении четырех лиц , сообщает пресс-служба суда.





В ходе судебного разбирательства установлено, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт, и чтобы разобраться до конца решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон.





Осужденный пришел на встречу с ружьем, а также с группой друзей. Потерпевший пришел только со своим другом.





Увидев двоих, осужденный, начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался. Друг сумел спрятаться за машиной, но он получил легкие телесные повреждения.





После того как совершил выстрелы, он с друзьями покинули место совершения преступления.





Вина всех обвиняемых подтвердилась исследованными доказательствами, показаниями свидетелей.





Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного п.9,ч.2, ст.99 УК (убийство из хулиганских побуждений), ч.3,ст.24, п.9, ч.2, ст.99 УК (покушение на убийство), а также ч.3, ст.287 УК (незаконное хранение, перевозка оружия) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима), а остальные признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ст.434 УК (недонесение преступления) и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.





Приговор вступил в законную силу.





Фото: rtr-vesti.ru















































