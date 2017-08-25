Двухместный самолет упал в Алматинской области
25 августа 2017, 14:33
Самолет принадлежит ТОО «Олжа Бастау», не имеющему сертификат эксплуатанта.
Двухместный самолет производства США потерпел крушение в 20 км северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
На борту самолета находились два человека.
На место авиационного события прибыли сотрудники МЧС.
Пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь.
Место происшествия - в неконтролируемом воздушном пространстве – в 20 км северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.
Тип самолета - МAULE М-7-260С, производство США.
ТОО «Олжа Бастау» не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК.
Эксплуатант ТОО «Олжа Бастау» относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК.
По данному происшествию Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.
Иллюстративное фото
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