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Двухместный самолет упал в Алматинской области

25 августа 2017, 14:33

Самолет принадлежит ТОО «Олжа Бастау», не имеющему сертификат эксплуатанта.

Двухместный самолет производства США потерпел крушение в 20 км северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

На борту самолета находились два человека.

На место авиационного события прибыли сотрудники МЧС.

Пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь.

Место происшествия - в неконтролируемом воздушном пространстве – в 20 км северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.

Тип самолета - МAULE М-7-260С, производство США.

ТОО «Олжа Бастау» не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК.

Эксплуатант ТОО «Олжа Бастау» относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК.

По данному происшествию Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.

Иллюстративное фото


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