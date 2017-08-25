Стало известно имя пилота самолета, упавшего сегодня в Алматинской области
25 августа 2017, 16:48
В самолете находились двое - пилот и пассажир, одному из них удалось выжить/
Погибшим в авиакатастрофе в Алматинской области оказался пилот самолета — 63-летний Анатолий Меньшиков, сообщил Sputnik Казахстан источник.
Легкомоторный самолет модели МAULE М-7-260С производства США упал 25 августа на территории Балхашского района, в 20 километрах от села Жидели Алматинской области.
В компании ТОО "Олжа Бастау", которой принадлежит упавший самолет, комментировать информацию отказались.
В разбившемся самолете находились два человека — пилот и пассажир, один из них погиб. Как позже выяснилось, выжить удалось пассажиру.
По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.
Это уже третий случай падения легкомоторных самолетов в Алматинской области за месяц. Всего в трех авиакатастрофах погибли пять человек.
28 июля утром в десяти километрах севернее Жаркента Алматинской области рухнул и загорелся кукурузник ЯК-12. Самолет принадлежал авиакомпании "КАЗАВИА". На борту находились два человека: пилот Хамит Акбергенов 1963 года рождения и глава крестьянского хозяйства "Аршидинов" Масимжан Масимов 1978 года рождения. Оба погибли. Воздушное судно выполняло обработку кукурузных полей от вредителей.
Утром 10 августа во время выполнения учебно-тренировочного задания упал самолет Тecnam-P 2002: погибли пилот-инструктор и курсант. Крушение произошло рядом с аэродромом "Азем", который находится в 43 километрах от Алматы. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию РК начал расследование. Позже выяснилось, что Айдар Абишев — внук известного в Казахстане пилота Макаша Абишева, отец Айдара также является летчиком. Второй погибший — инструктор Сергей Курченко — приехал в Казахстан из Киева.
© Foto: аккаунт Анатолия Меньшикова в Facebook
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