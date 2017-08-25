Стало известно имя пилота самолета, упавшего сегодня в Алматинской области

В разбившемся самолете находились два человека — пилот и пассажир, один из них погиб. Как позже выяснилось, выжить удалось пассажиру.





По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.





Это уже третий случай падения легкомоторных самолетов в Алматинской области за месяц. Всего в трех авиакатастрофах погибли пять человек.





28 июля утром в десяти километрах севернее Жаркента Алматинской области рухнул и загорелся кукурузник ЯК-12 . Самолет принадлежал авиакомпании "КАЗАВИА". На борту находились два человека: пилот Хамит Акбергенов 1963 года рождения и глава крестьянского хозяйства "Аршидинов" Масимжан Масимов 1978 года рождения. Оба погибли. Воздушное судно выполняло обработку кукурузных полей от вредителей.



