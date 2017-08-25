Туриста, выжившего при падении самолета, забрал в больницу частный самолет с личным врачом
25 августа 2017, 17:08
У пострадавшего пассажира сломана одна нога. Личность туриста врачи пока не разглашают.
В салоне потерпевшего крушение двухместного самолета в Балхашском районе Алматинской области был турист. Об этом корреспонденту "Казинформ" сообщили в районной больнице.
По словам главного врача районной Балхашской больницы Рината Муратбаева, у пострадавшего пассажира сломана одна нога.
«Но пострадавший отказался от помощи врачей районной больницы. Первую медицинскую помощь ему оказал его личный врач. Пострадавшего туриста срочно на частном самолете забрали в Алматы», - сказал главврач Ринат Муратбаев.
Напомним, сегодня 25 августа северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области потерпел крушение двухместный частный самолет.
На борту воздушного судна находились два человека. В результате ЧП пилот погиб, пострадавшему пассажиру была оказана первая медицинская помощь. Причины крушения самолета выясняются.
Жанара Темирбаева
Фото с сайта avia.pro
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