Дерзкое нападение на кассу в Темиртау попало на видео

27 августа в полицию обратилась 22-летняя менеджер одного из ТОО. Она сообщила о том, что неизвестный разбил стекло, проник в киоск и, угрожая ей ножом, украл 174 тысячи тенге.





"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом батальона дорожно-патрульной полиции города Темиртау, «по горячим следам» задержан 30 летний житель города, который признался в совершении преступления и опознан потерпевшей. Задержанный водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК "Разбой"", - говорится в сообщении ДВД.