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Дерзкое нападение на кассу в Темиртау попало на видео

28 августа 2017, 11:51

Злоумышленник задержан.

Сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего на кассу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

27 августа в полицию обратилась 22-летняя менеджер одного из ТОО. Она сообщила о том, что неизвестный разбил стекло, проник в киоск и, угрожая ей ножом, украл 174 тысячи тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом батальона дорожно-патрульной полиции города Темиртау, «по горячим следам» задержан 30 летний житель города, который признался в совершении преступления и опознан потерпевшей. Задержанный водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК "Разбой"", - говорится в сообщении ДВД.

В Сети распространяется видеоролик с дерзким нападением на кассу. Камеры запечатлели, как в небольшое помещение зашел молодой человек. После нескольких слов он разбил окно кулаком и влез в кабинет. Мужчина вытолкнул девушку за дверь. Он вытащил деньги из кассы, размахивая ножом. После непродолжительного диалога с кассиршей он удалился.


Фото: кадр из видео.

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