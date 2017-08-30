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В Алматы Mercedes переехал человека и скрылся

30 августа 2017, 00:29

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Авария произошла на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Chevrolet ехал по проспекту Рыскулова в среднем ряду в западном направлении, попутно с ним, в крайнем левом ряду ехал Mercedes.

По словам водителя Chevrolet, внезапно в неположенном месте дорогу перебегал парень, но задуманное сделать не удалось. Chevrolet сбил пешехода. От удара его отбросило на дорогу, где по нему проехал Mercedes, который тут же скрылся с места ДТП.

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.



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