В Алматы Mercedes переехал человека и скрылся

Авария произошла на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Бокейханова, сообщает Zakon.kz





Chevrolet ехал по проспекту Рыскулова в среднем ряду в западном направлении, попутно с ним, в крайнем левом ряду ехал Mercedes.





По словам водителя Chevrolet, внезапно в неположенном месте дорогу перебегал парень, но задуманное сделать не удалось. Chevrolet сбил пешехода. От удара его отбросило на дорогу, где по нему проехал Mercedes, который тут же скрылся с места ДТП.





Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.



