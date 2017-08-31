Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, есть жертвы

В шахте по предварительным данным находилось 136 человек.

Сегодня, 31 августа 2017 года в около 4-х часов утра в г. Шахтинск Карагандинской области, на шахте им. Казахстанская, принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау» произошел внезапный выброс метана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.





В шахте по предварительным данным находилось 136 человек. При этом на аварийном участке по предварительным данным оставались 4 человека.





По имеющейся на данный момент информации 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.





"На месте работают специалисты профессиональной военизированоной авврийно-спасательно службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК", - сказал Р. Иманкулов.





Фото: Akko







