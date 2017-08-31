Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, есть жертвы

31 августа 2017, 07:48

В шахте по предварительным данным находилось 136 человек.

Сегодня, 31 августа 2017 года в около 4-х часов утра в г. Шахтинск Карагандинской области, на шахте им. Казахстанская, принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау» произошел внезапный выброс метана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

В шахте по предварительным данным находилось 136 человек. При этом на аварийном участке по предварительным данным оставались 4 человека.

По имеющейся на данный момент информации 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

"На месте работают специалисты профессиональной военизированоной авврийно-спасательно службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК", - сказал Р. Иманкулов.

Фото: Akko



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...