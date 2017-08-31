Стали известны имена погибших горняков на шахте в Карагандинской области
31 августа 2017, 11:45
На момент аварии на шахте находилось 136 человек.
В 4 часа 21 минут 31 августа 2017 года (ориентировочно) на вентиляционной сбойке (проходческий забой) 332 Д6-з № 1, шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» г.Шахтинск произошел внезапный выброс угля и газа, сообщает Zakon.kz.
На момент аварии на шахте находилось 136 человек, из них 3 человека в аварийной выработке. В 5 часов 35 минут работником шахты были обнаружены тела 3-х пострадавших без признаков жизни.
В работах задействованы 7 отделений РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан из г.Караганды и Шахтинск, в количестве 60 человек, 9 ед.техники.
В 7 часов 00 минут начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 7 часов 05 минут все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме 3-х работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ.
Сведения о погибших:
Ахметжанов Рустам Ренатович, 23.03.1983 г.р.,.
Руденко Валерий Валентинович, 18.05.1980 г.р.,
Шебанов Максим Сергеевич, 24.05.1986 г.р.,
Фото: Сегодня
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