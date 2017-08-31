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В Актюбинской области разбился вертолет МИ-8

31 августа 2017, 21:57

Пострадавшиx нет.

На западе Казахстана потерпел крушение вертолет МИ-8, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА.

"Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". Пострадавшиx нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе 3-x человек и 1 пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время Департаментом по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР РК начато расследование авиационного происшествия.

Фото: eaa.kz

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