В Актюбинской области разбился вертолет МИ-8
31 августа 2017, 21:57
Пострадавшиx нет.
На западе Казахстана потерпел крушение вертолет МИ-8, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА.
"Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". Пострадавшиx нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе 3-x человек и 1 пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Департаментом по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР РК начато расследование авиационного происшествия.
Фото: eaa.kz
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