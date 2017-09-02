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Работа шахты "Казахстанская" частично восстановлена после аварии

2 сентября 2017, 15:21

В угольном забое на шахте "Казахстанская", где в минувший четверг произошел выброс метана, ведутся работы по разгазированию.

АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщает о частичном восстановлении работ на шахте "Казахстанская", где в минувший четверг произошел выброс метана.

"В настоящее время в аварийном забое ведутся работы по разгазированию. В этой зоне работают сотрудники ПВАСС (профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба — прим. ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы АО "АрселорМиттал Темиртау", распространенном в субботу.

Работа в остальных забоях была восстановлена 31 августа в 14.00. На данный момент на шахте "Казахстанская" в работе 15 участков, 187 рабочих и 24 инженерно-технических работника. Угрозы для жизни людей нет.

Около 5 утра, 31 августа работа шахты "Казахстанская" была приостановлена из-за внезапного выброса метана на западном вентиляционном стволе шахты. В шахте на момент аварии находились 136 человек.

В результате выброса метана погибли Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов. Самому старшему из погибших 37 лет, его коллегам — 34 года и 31. В трех семьях без отцов остались шестеро детей. Погибшие проходчики работали на одном участке, у каждого стаж в компании больше десяти лет.

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Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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