Работа шахты "Казахстанская" частично восстановлена после аварии

Работа в остальных забоях была восстановлена 31 августа в 14.00. На данный момент на шахте "Казахстанская" в работе 15 участков, 187 рабочих и 24 инженерно-технических работника. Угрозы для жизни людей нет.

Около 5 утра, 31 августа работа шахты "Казахстанская" была приостановлена из-за внезапного выброса метана на западном вентиляционном стволе шахты. В шахте на момент аварии находились 136 человек.





В результате выброса метана погибли Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов. Самому старшему из погибших 37 лет, его коллегам — 34 года и 31. В трех семьях без отцов остались шестеро детей. Погибшие проходчики работали на одном участке, у каждого стаж в компании больше десяти лет.





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