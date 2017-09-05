Эпатажную алматинскую стриптизершу и бизнес-леди избил возлюбленный

«Мы пришли со свадьбы в три часа ночи. Он сильно напился, в хлам. И ревновал меня ко всем. Друзья попросили меня отвезти его домой. Я его забрала. Дома началось: почему он к тебе подошел, почему ты меня в клуб не отпустила, почему отвезла домой. А он напился до такой степени, что лез драться с пацанами», — продолжает Адель.





По словам девушки, дома между молодыми людьми началась ссора.





«Он меня оттолкнул со словами: «Спи, а». Что ты меня толкаешь? В ответ я услышала кучу других упреков, он был настолько зол, настолько озверел, что не контролировал себя совсем. Надо было оставить его там», — жалеет теперь собеседница.





Результатом вспышки ревности стал сломанный нос, сотрясение мозга и разбитое сердце. Адель говорит, что разочаровалась в любимом человеке.





«Я не думала, что у меня сломан нос. Это выяснилось на следующий день, было трудно дышать. К вечеру я поехала в частную клинику. Оказалось, что у меня закрытый перелом носа, какое-то защемление. Подождали день, чтобы отек спал, потом вправили нос. Меня рвало целый день», — вспоминает бизнес-леди.





Вместе с тем в полицию девушка заявлять не собирается.





«Какая полиция? Нет. Он ничего не помнит. Он извинялся, просил прощения, звонил, писал. Не помнит даже, что мы ругались. Я его и так наказала тем, что рассталась с ним. С меня хватит», — заверила Адель.





По ее словам, в течение 9 месяцев отношений бывший возлюбленный не проявлял признаков агрессии.













«Он носил меня на руках. Делал все для меня. Но вдруг, когда я буду беременна, буду замужем, он поднимет руку на меня? В общем, мы расстались, все. Я его не прощу. На его звонки и sms не отвечаю. Пусть он хоть всю жизнь называет меня тварью и шлюхой. Я не хочу, чтобы дети росли в такой семье. Он надеется на то, что я его прощу. Но этого не будет», — заявила алматинка.





Таким образом, Адель хочет призвать женщин не терпеть издевательства и насилие от мужчин.





«Пусть люди знают, я не буду молчать. Я сейчас лежу и страдаю, а он должен лежать дома. Пусть все знают. Я хочу, чтобы кто-то для себя сделал какие-то выводы. Зачем мне позориться на всю страну просто так? Это не просто ссоры, это катастрофа. Пусть каждый для себя поймет, даже будучи замужем. Не надо терпеть бытовое насилие», — высказалась девушка.





Тем временем виновник инцидента разместил в Instagram трогательный снимок, подписав его извинениями и признанием в любви.





«Дорогая Моя Прости меня дурака! Миллион извинении моих не хватит, что бы ты могла простить такое! Никогда не ожидал от себя такого, и ненавижу себя сейчас за это! Самое ужасное что я потерял тебя и виновен в этом тока Я! До сих пор не могу понять как так получилось и почему я так сделал! Я обещаю больше не появлюсь твоей жизни! Прости меня чудо моё... (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. NT)», — написал молодой человек.





В 2015 году о девушке узнало большое количество казахстанцев, после того как она выложила в свое аккаунте в Instagram совместное фото с виновником резонансного дела Максатом Усеновым . Он совершил ДТП со смертельным исходом в конце 2013 года. Это фото стало для многих свидетельством того, что Максат Усенов после трагедии продолжал вести разгульный образ жизни. Уголовное дело Усенова в 2014 году было прекращено в связи с примирением сторон. Усенов заплатил почти полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи.













После появившегося фото, взорвавшее Казнет в 2015 году, «подруга» Максата Усенова сначала удалила его, а потом прокомментировала . Девушка понятия не имела о репутации «безумного Макса». Она рассказала, что была знакома с Усеновым всего пару часов.



