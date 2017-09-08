Полуторагодовалый cын рэпера MiyaGi выпал из окна и умер
8 сентября 2017, 07:00
Ребенок выпал из окна девятого этажа.
В семье известного рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под псевдонимом MiyaGi, произошла трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца, сообщает Дни.ру.
Ребенок выпал из окна девятого этажа. По данным Life, несчастный случай произошел в Москве. Все обстоятельства гибели малыша устанавливаются.
Азамат Кудзаев прославился благодаря участию в группе MiyaGi & Эндшпиль. На сегодняшний день дуэт входит в число наиболее просматриваемых и скачиваемых в Сети.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876882-e3973fd38846e815e9228dfa7f2f8218
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...