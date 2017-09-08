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Полуторагодовалый cын рэпера MiyaGi выпал из окна и умер

8 сентября 2017, 07:00

Ребенок выпал из окна девятого этажа.

В семье известного рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под псевдонимом MiyaGi, произошла трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца, сообщает Дни.ру.

Ребенок выпал из окна девятого этажа. По данным Life, несчастный случай произошел в Москве. Все обстоятельства гибели малыша устанавливаются.

Азамат Кудзаев прославился благодаря участию в группе MiyaGi & Эндшпиль. На сегодняшний день дуэт входит в число наиболее просматриваемых и скачиваемых в Сети.

Фото: соцсети

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