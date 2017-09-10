В Алматы произошла крупная авария

Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в воскресенье днем в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Авария произошла на пересечении улиц Саина и Джандосова. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением врезался в три автомашины — Kia, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

От удара Toyota RAV4 откинуло на автомобиль Mitsubishi Delica.

По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в неадекватном состоянии.

В ДТП обошлось без жертв и пострадавших.



