В Алматы в сгоревшем автомобиле обнаружили труп

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в районе автоЦОНа, сообщает Zakon.kz





На улице Момышулы, где ведутся ремонтные работы, образовался большой ров. Как рассказал сторож, который следит за ремонтным оборудованием, ночью он услышал рёв двигателя, а после сильный грохот.





На улице он увидел, что в ров упала машина и загорелась. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили в автомобиль обгоревший труп, предположительно, женщины.





Полицейские начали разбираться в произошедшем. Огонь уничтожил машину полностью, было трудно определить марку. По госномерам, сотрудники ДП установили, что авто было марки Nissan.





По следам машины было видно, что она выехала со стороны автоЦОНа. По неизвестным причинам, водитель проигнорировал ПДД и поехал не вниз, как следовало бы, а повернул вверх и двигался по встречной полосе. Судя по всему, водитель сильно разогнался и не увидел ров.



