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Пожар произошел в столичном кафе «Драфт»

18 сентября 2017, 00:00

На месте работают 25 единиц и 60 человек личного состава.

В Астане по ул. Бейбитшилик, в кафе «Драфт» произошел пожар. Кафе находится в 4-х этажном здании бизнес центра Оркен, сообщает Zakon.kz

Согласно предварительной информации официального представителя КЧС МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, объявлен третий номер вызова. Более детальная информация будет позже.

Пострадавших нет.

На месте работают 25 единиц и 60 человек личного состава.













Фото: КЧС

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