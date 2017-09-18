40 человек эвакуировано из горящего кафе «Драфт» в Астане
18 сентября 2017, 01:11
Предварительная площадь пожара 400 кв.м.
Тушение пожара по ул. Бейбитшилик, в столичном кафе «Драфт» продолжается. Всего эвакуировано 40 человек. Пострадавших нет, сообщил Zakon.kz официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
По уточненной информации КЧС, загорание вытяжки и наружной обшивки с последующим распространением огня на кровлю здания произошло 17 сентября 2017 г. в 22-49.
Предварительная площадь пожара 400 кв.м.
В ликвидации пожара задействованы: 60 человек личного состава и 25 ед. техники столичной Службы пожаротушения.
Напомним, ранее мы сообщали о возгорании в кафе, которое находится в 4-х этажном здании бизнес центра Оркен.
Фото: КЧС
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