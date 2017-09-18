40 человек эвакуировано из горящего кафе «Драфт» в Астане

Тушение пожара по ул. Бейбитшилик, в столичном кафе «Драфт» продолжается. Всего эвакуировано 40 человек. Пострадавших нет , сообщил , сообщил Zakon.kz официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.





По уточненной информации КЧС, загорание вытяжки и наружной обшивки с последующим распространением огня на кровлю здания произошло 17 сентября 2017 г. в 22-49.





Предварительная площадь пожара 400 кв.м.





В ликвидации пожара задействованы: 60 человек личного состава и 25 ед. техники столичной Службы пожаротушения.





Напомним , ранее мы сообщали о возгорании в кафе, которое находится в 4-х этажном здании бизнес центра Оркен.



