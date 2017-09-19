В ВКО фермер заставил 2-летнего мальчика пить водку, а потом убил его

В Аягозском районе фермер жестоко убил двухлетнего ребенка, а потом заставил мать малыша лгать полицейским, пишет портал пишет портал YK-news.kz





Трагедия произошла близ села Тарбагатай Аягозского района. 37-летний глава крестьянского хозяйства дал двухлетнему сыну своей работницы водку, а затем зверски убил мальчика. После этого фермер запугал мать убитого ребенка и заставил ее дать ложные показания полиции, якобы мальчик сам упал с крыши.





Согласно материалам специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, фермер приехал из Аягоза в свое крестьянское хозяйство. Он был изрядно пьян. Мужчина зашел в дом, где жили работники, сел за стол и стал пить водку. Глава хозяйства заметил двухлетнего ребенка и позвал его к себе. Плеснув в стакан водки, он дал выпить малышу. Ребенок заплакал, а заметившая это мать мальчика кинулась к фермеру с возмущением. Разозлившись, глава крестьянского хозяйства отшвырнул ребенка, тот сильно ударился о диван и у него изо рта пошла кровь. Взбесившись от детского плача, фермер пнул его в спину.





Когда мать поспешила на помощь, мужчина схватил скалку, начал стучать ей по столу и дважды ударил женщину. Работница, испугавшись, выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь. Оставшись наедине с беззащитным ребенком, фермер жестоко избил малыша, а затем добил, ударив головой о стену. Мальчик скончался на месте.





Мать ребенка прибежала к своему гражданскому мужу, который в это время пас скот, и рассказала, что фермер избивает ее сына. Когда супруги пришли к дому, глава хозяйства сказал, что малыш спит. Однако, зайдя внутрь, они обнаружили, что мальчик мертв. Фермер стал угрожать работнице, пообещал, что переломает ей ноги, если она не скажет полицейским, что якобы ребенок разбился, упав с крыши базы. Женщина позвонила своему отцу и они привезли тело малыша к себе в дом. После чего вызвали полицию. Первоначально женщина солгала сотрудникам полиции, но, когда следственная группа добралась до места преступления, работница рассказала правду.





В суде обвиняемый просил его оправдать и утверждал, что его оговаривают. Однако все улики указывали на него. Также один из работников в суде рассказал, что фермер в состоянии алкогольного опьянения начинал вести себя агрессивно.





Главу крестьянского хозяйства осудили за убийство и принуждение к даче ложных показаний. Его приговорили к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре ВКО, апелляционная судебная коллегия оставила приговор без изменения.



