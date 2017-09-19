Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Семее погиб солдат, перевернувшись на боевой машине во время учений

19 сентября 2017, 19:01

Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.

Сегодня около 14.30 часов возвращаясь с занятий по боевой подготовке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб механик-водитель воинский части 44736, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.

Руководство Министерства обороны РК и весь личный состав Вооруженных Сил выражают искренние соболезнования семье погибшего.

Между тем, по словам очевидцев, когда колонна из военной техники двигалась по кольцу в районе моста, одна из боевых машин — БКМ «Арлан» перевернулась. При этом один из солдатов погиб на месте, сообщили Altaynews.kz.

По некоторым данным, произошла авария из-за нарушения техники безопасности. Свидетели утверждают, что автомобили в колонне двигались, не соблюдая дистанцию.

Фото: altaynews.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...