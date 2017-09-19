В Семее погиб солдат, перевернувшись на боевой машине во время учений
19 сентября 2017, 19:01
Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.
Сегодня около 14.30 часов возвращаясь с занятий по боевой подготовке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб механик-водитель воинский части 44736, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.
Руководство Министерства обороны РК и весь личный состав Вооруженных Сил выражают искренние соболезнования семье погибшего.
Между тем, по словам очевидцев, когда колонна из военной техники двигалась по кольцу в районе моста, одна из боевых машин — БКМ «Арлан» перевернулась. При этом один из солдатов погиб на месте, сообщили Altaynews.kz.
По некоторым данным, произошла авария из-за нарушения техники безопасности. Свидетели утверждают, что автомобили в колонне двигались, не соблюдая дистанцию.
Фото: altaynews.kz
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