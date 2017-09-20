Пятилетний ребенок погиб на пешеходном переходе в Рудном
20 сентября 2017, 00:48
Мальчик с бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу в момент наезда автомобиля.
Утром вторника в результате ДТП в городе Рудном погиб пятилетний мальчик и сильно пострадала его 55-летняя бабушка, сообщает Sputniknews Казахстана.
По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, на пешеходов наехала автомашина марки Skoda Rapid, которой управлял 30-летний местный житель. ДТП случилось на пешеходном переходе.
Один из очевидцев снял происходящее на камеру смартфона. Это видео опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как пострадавшей женщине оказывают первую помощь, а ребенок лежит позади сбившей его машины без движения. В пресс-службе полиции отметили, что мальчик погиб на месте аварии, его бабушка госпитализирована.
По факту ДТП со смертельным исходом ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Видео: Алау
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