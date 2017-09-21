Актюбинская прокуратура нашла среди воспитателей бывших осужденных
21 сентября 2017, 13:50
Некоторые из них состоят на учетах в нарко- и психодиспансерах.
В Актюбинской области среди воспитателей детей-сирот оказались лица, имеющие судимости, состоящие на учетах в нарко- и психдиспансерах, передает Zakon.kz.
"Анализ, проведенный в сфере защиты прав детей сирот, позволил установить факты ненадлежащего выполнения патронатными воспитателями и опекунами своих обязанностей. Орган опеки и попечительства контроль за деятельностью патронатных воспитателей не обеспечивал. В результате среди воспитателей оказались лица, имеющие судимость, состоящие на учетах в нарко и психо диспансерах", - написал в Facebook руководитель аппарата прокуратуры области Даулембаев Жасулан.
Он также сообщил, что были установлены случаи, когда воспитанники проживали отдельно от воспитателей, доставлялись в Центр адаптации несовершеннолетних за нахождение в ночное время без сопровождения законных представителей. Эти обстоятельства явились причиной совершения детьми административных правонарушений.
Несмотря на такие факты, воспитатели исправно получали заработную плату в среднем 60 000 тенге.
"По представлению прокуроров восстановлены имущественные права 34 детей, начали взыскиваться алименты в интересах 21 несовершеннолетнего, выставлены ограничения в распоряжении имуществом 7 детей до совершеннолетия, средства 2 детей, полученные от аренды имущества перечисляются на их счета, к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц социальной сферы", - заключил он.
Фото: vidia.org.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879183-f0478345ea814ec076da459e212e543d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...