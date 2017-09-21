Актюбинская прокуратура нашла среди воспитателей бывших осужденных

Некоторые из них состоят на учетах в нарко- и психодиспансерах.

В Актюбинской области среди воспитателей детей-сирот оказались лица, имеющие судимости, состоящие на учетах в нарко- и психдиспансерах, передает передает Zakon.kz





"Анализ, проведенный в сфере защиты прав детей сирот, позволил установить факты ненадлежащего выполнения патронатными воспитателями и опекунами своих обязанностей. Орган опеки и попечительства контроль за деятельностью патронатных воспитателей не обеспечивал. В результате среди воспитателей оказались лица, имеющие судимость, состоящие на учетах в нарко и психо диспансерах", - написал в Facebook руководитель аппарата прокуратуры области Даулембаев Жасулан.





Он также сообщил, что были установлены случаи, когда воспитанники проживали отдельно от воспитателей, доставлялись в Центр адаптации несовершеннолетних за нахождение в ночное время без сопровождения законных представителей. Эти обстоятельства явились причиной совершения детьми административных правонарушений.





Несмотря на такие факты, воспитатели исправно получали заработную плату в среднем 60 000 тенге.





"По представлению прокуроров восстановлены имущественные права 34 детей, начали взыскиваться алименты в интересах 21 несовершеннолетнего, выставлены ограничения в распоряжении имуществом 7 детей до совершеннолетия, средства 2 детей, полученные от аренды имущества перечисляются на их счета, к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц социальной сферы", - заключил он.



