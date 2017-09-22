В Алматинской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку

"Около семи утра, вертолет МИ-2, авиакомпании "Тянь Шань" произвел жёсткую посадку и сгорел. Жертв нет, экипаж успел покинуть борт. Механик в больнице. Вертолет использовался в наблюдении за лесами. Министерство должно взять под контроль КГА, провести тщательное расследование, сделать оргвыводы - что происходит в авиации? События и инциденты учащаются. По теории вероятности, все может кончится не очень хорошо. Ни одного нормального расследования, никаких ответственных. Что должно ещё произойти?", - написал Кривошеев.