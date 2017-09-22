В Москве едва не разбился крупнейший в мире авиалайнер
22 сентября 2017, 09:17
В отношении рейса EK-131 из Дубая проводится проверка.
В Москве чуть не разбился авиалайнер Airbus A380 в районе аэропорта Домодедово. Сообщает rambler.ru со ссылкой на портал Avia Herald.
Инцидент произошёл 10 сентября в 15 километрах от столичного аэропорта. Самолёт авиаперевозчика Emirates снизился к взлётно-посадочной полосе до высоты 120 метров при норме в 600 метров. После опасного сближения с землёй лайнер стал набирать высоту и пошёл на второй круг, однако и в этот раз пилоты не смогли посадить самолёт.
Лайнер сел только с третьей попытки. На борту в момент посадки находились 426 пассажиров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
В отношении рейса EK-131 из Дубая проводится проверка. Её проводит Управление гражданской авиации ОАЭ.
фото: Routesonline
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879324-41bd212a88d44c82fe48c667695ab569
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...