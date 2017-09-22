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В Москве едва не разбился крупнейший в мире авиалайнер

22 сентября 2017, 09:17

В отношении рейса EK-131 из Дубая проводится проверка.

В Москве чуть не разбился авиалайнер Airbus A380 в районе аэропорта Домодедово. Сообщает rambler.ru со ссылкой на портал Avia Herald.

Инцидент произошёл 10 сентября в 15 километрах от столичного аэропорта. Самолёт авиаперевозчика Emirates снизился к взлётно-посадочной полосе до высоты 120 метров при норме в 600 метров. После опасного сближения с землёй лайнер стал набирать высоту и пошёл на второй круг, однако и в этот раз пилоты не смогли посадить самолёт.

Лайнер сел только с третьей попытки. На борту в момент посадки находились 426 пассажиров. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В отношении рейса EK-131 из Дубая проводится проверка. Её проводит Управление гражданской авиации ОАЭ.

фото: Routesonline

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